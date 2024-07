Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per l’estensione del contratto con Deshawn Freeman.

Anche per la stagione 2024/25, quindi, Deshawn difenderà i colori biancoblu della Effe e volerà sul parquet del PalaDozza con la maglia numero 33 della Fortitudo Flats Service!

Yessssss, Deshawn is here!!

