UFFICIALE – Enrico Frigerio approda alla Juvi Cremona

La JuVi Ferraroni Cremona completa il pacchetto italiani con gli atleti Enrico Frigerio (classe 2005 è un ala-centro di 205 centimetri, Enrico proviene dal settore giovanile dell Aquila Trento), Tommaso Biagini (nato nel 2006 è un play-guardia di 185 centimetri, Tommaso

arriva dal settore giovanile di Pistoia) e Carmine Caporaso (nato del 2006 è un’ ala di 195 centimetri che ha già avuto esperienza senior giocando nella stagione 23/24 la B interregionale nel Campus Piemonte).

Coach Bechi: ”Completiamo il gruppo italiano della Juvi 24-25 con tre giovani promettenti che in una stagione lunga e complessa come quella che stiamo per affrontare sono certo saranno molto importanti nell’economia della squadra. Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto un accordo con tre ragazzi che hanno sposato il nostro progetto e che si sono dichiarati carichi e motivati per questa nuova avventura.”

UFF.STAMPA JUVI CREMONA