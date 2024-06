UFFICIALE – Eric Lombardi nuovo giocatore della Carpegna Prosciutto Pesaro

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver definito l’accordo di durata biennale con Eric Lombardi. 201 cm per 100 kg, sarà una delle ali che faranno parte del roster biancorosso per la stagione 2024/2025.

Lombardi è entusiasta di vestire la canotta pesarese: “Sono molto contento per la fiducia di un prestigioso club come la VL nei miei confronti. Sono pronto a dare tutto quello che ho per ripagare questa fiducia e un ulteriore stimolo sarà quello di lavorare nuovamente con Coach Sacripanti che conosco bene e che mi ha già allenato a Napoli. Sono davvero carico per questa annata intensa che ci attende e nella quale proveremo a riportare Pesaro dove merita di stare”.

Classe 1993, dal 2009 al 2015 indossa la maglia della sua città, Biella, debuttando in Serie A nel 2011/2012. Nella stagione successiva è in prestito a Brescia (LegaDue), poi torna a Biella. Nel 2015/2016 è protagonista a Pistoia: raggiunge i quarti di finale playoff e i quarti di finale di Coppa Italia. La sua esperienza in Toscana termina nel 2017 quando a fine anno viene chiamato da Treviso. Vi resta fino al 2019 per poi tornare nuovamente a Biella.

Un’importante annata lo attende nel 2020/2021 a Napoli: conquista la promozione nel massimo campionato e vince anche la Coppa Italia di Serie A2, con una media di 24.4 minuti giocati, 10.3 punti e 5.4 rimbalzi. Nel 2022/2023 difende i colori di Treviglio in A2: arriva a Pesaro dopo l’ultima stagione che lo ha visto impegnato in Serie A, a Brindisi.

Lombardi vanta anche una medaglia d’oro conquistata nel 2013 in Estonia con la Nazionale Under 20. Si tratta di un giocatore dall’elevata fisicità e atletismo, in grado di ricoprire diversi ruoli e di assicurare una notevole presenza a rimbalzo.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro