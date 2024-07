UFFICIALE – Fabio Mian approda alla Fortitudo Bologna

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Fabio Mian.

Nato a Gorizia il 7 febbraio del 1992, ala di 196 cm, Mian cresce cestisticamente nelle giovanili della C. B. Udinese, partecipando nella stagione 2008/2009 alle Finali Nazionali Under 17, dove risulta uno dei migliori realizzatori della competizione.

Nell’estate del 2009, Mian firma un contratto pluriennale con la Pall. Varese (con la quale esordisce in serie A), prima di trasferirsi alla Fortitudo Agrigento nel biennio 2012/14, esperienza chiusa con la vittoria del campionato di Div. Naz. A e la promozione in serie A2.

Nello stesso periodo, viene convocato da Simone Pianigiani con la Nazionale maggiore e, pochi mesi più tardi, anche con la Nazionale sperimentale.

In serie A, Mian ritorna nell’estate del 2014, quando è ingaggiato dalla Vanoli Cremona: in Lombardia disputa tre stagioni, con numeri in costante crescita.

Queste ottime prestazione valgono, a Fabio, una nuova chiamata in azzurro, figurando (estate 2016) nell’elenco dei convocati della Nazionale guidata da Ettore Messina.

Nella stagione 2017/18, Mian gioca a Pistoia, dove disputa un’eccellente stagione in serie A, con 9 punti di media.

A seguire (biennio 2018/20), Fabio gioca a Trento, sempre in serie A, per poi fare ritorno alla Vanoli Cremona nella stagione 2020/21, in cui si mette in luce segnando 11.1 punti di media prima di chiudere l’annata all’APU Udine.

Sempre in serie A, anche nell’annata 2021/22, Mian milita nelle fila della Pall. Trieste. In terra giuliana, mantiene una media di 7.3 punti, con il 38% al tiro dalla lunga distanza.

Nel campionato 2022/23, Fabio inizia la stagione con la maglia di Udine per terminarla (nuovamente in serie A) a Scafati.

Nell’ultima stagione agonistica, infine, Mian conquista la promozione in serie A con la maglia degli Shark di Trapani. Inserito in una squadra dalla lunghissime rotazioni, riesce a ritagliarsi uno spazio importante nelle 32 partite di stagione regolare e fase a orologio, mantenendo una media-partita complessiva di 8 punti segnati, con il 45% al tiro da 3 punti.

Ora, per Fabio, è tempo di PalaDozza, è tempo di Fortitudo.

Fisicità, esperienza e mano calda: BENVENUTO IN FORTITUDO, FABIO!

