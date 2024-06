UFFICIALE – Federico Bonacini rimane all’Assigeco Piacenza

Terza conferma nell’arco di una settimana per il pacchetto tricolore dell’UCC Assigeco Piacenza, con la società che in data odierna è lieta di annunciare il prolungamento annuale del rapporto con l’atleta classe 1999 Federico Bonacini, che si appresta a iniziare la sua seconda stagione in biancorossoblu.

Guardia di 190cm per 82kg e nativo di Sassuolo, Federico muove i primi passi con la palla a spicchi presso la Pallacanestro Reggiana, dove completa tutta la trafila giovanile fino ad arrivare a esordire in Serie A. Nel 2018/2019 la prima esperienza lontano da casa a Rieti, alla quale seguono quelle di Trapani, Bakery Piacenza e Ravenna, intervallate da un anno e mezzo di ritorno a Reggio Emilia. Nella passata stagione è stato aggregato al roster biancorossoblu per la preparazione di inizio stagione, guadagnandosi subito la conferma e mettendo in mostra le strabilianti doti difensive (quarto per palle recuperate nel Girone Rosso) insieme alle qualità da realizzatore (6.6 punti a partita in regular season, saliti a 8.9 nella fase a orologio). Voglia e motivazione sono le principali sensazioni del giocatore emiliano dopo la firma del nuovo contratto:

“In primis ci tengo a ringraziare il Presidente Franco Curioni e coach Salieri per avermi trasmesso tanta fiducia, la possibilità di rinnovare con la stessa squadra dell’anno precedente è sempre un motivo d’orgoglio, si solidifica un percorso e sono molto contento. Sono estremamente carico di poter giocare un campionato difficile come quello dell’anno prossimo con la maglia dell’Assigeco, non vedo l’ora di iniziare”.

Tra i tanti momenti positivi della sua stagione ci sono sicuramente il buzzer beater che ha regalato la vittoria all’Assigeco nel match casalingo contro Orzinuovi dello scorso novembre, e una tripla fondamentale nell’ultimo minuto di gioco del match della fase a orologio contro Treviglio che ha sigillato il traguardo dei playoff. Coach Stefano Salieri si dichiara soddisfatto della sua riconferma e punta molto sulle sue capacità:

“Federico è una pedina molto importante per noi perché ci dà in attacco quei cambi di ritmo e quelle accelerazioni che sono fondamentali nel nostro gioco. Copre tre ruoli e in difesa garantisce aggressività e qualità di livello assoluto. Ho voluto e puntato molto sulla sua riconferma e da lui mi aspetto un’ulteriore crescita nella gestione del gioco e nella continuità”.

Anche il direttore sportivo biancorossoblu Alessandro Pagani è compiaciuto di proseguire il rapporto con Federico:

“La firma di Bonacini è per noi un aspetto molto importante in questo mercato estivo perché è la quarta riconferma rispetto alla passata stagione, stiamo cercando di mantenere un gruppo solido con caratteristiche precise. Era molto importante che Fede scegliesse ancora di darci fiducia, noi vogliamo dare fiducia a lui e sappiamo che è la scelta giusta. Era arrivato quasi per caso lo scorso settembre a causa di qualche piccolo infortunio dei nostri esterni e ci ha subito colpito per la sua intensità e il suo dinamismo, caratteristiche perfette per quello che richiede coach Salieri. È un giocatore che ha ancora margini di miglioramento, gli auguro un’altra stagione su alti livelli come la scorsa”.

