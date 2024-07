UFFICIALE – Fortitudo Bologna, il secondo USA è Kenny Gabriel

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Kenny Gabriel. Nato a Charlotte il 3 luglio 1989, ala forte di 206 cm, Gabriel vanta un curriculum che non ha bisogno di troppe presentazioni, con una costante presenza nei massimi campionati europei e diverse partecipazioni ad Eurolega ed EuroCup.

Una carriera avviata presso la United Faith Christian Academy e con i ‘Dragons’ del Paris Junior College. Nel triennio 2009/2012, Kenny ha vestito la maglia accademica degli Auburn Tigers, collezionando numeri da subito in costante crescita. Intrapresa la carriera professionistica con la prima esperienza in Israele con il Maccabi Ashdod B.C.- Gabriel si è poi diviso tra Cipro e Nuova Zelanda, per trasferirsi-successivamente- in Grecia nell’estate 2013, ai Rethymno Cretan Kings.

Nel biennio 2014/2016, Kenny ha militato nelle fila del Pinar Karșiyaka, in Turchia, compagine con cui ha vinto il campionato nel 2015 e con la quale ha disputato le sue prime edizioni di Eurolega ed EuroCup, subito in doppia cifra realizzativa di media. Dopo una breve parentesi in Russia, al Lokomotiv Kuban, Gabriel ha ricevuto (nel novembre 2016) la prestigiosa chiamata del Panathinaikos Atene, aggiudicandosi per due anni consecutivi il titolo di campione di Grecia (2016/17 e 2017/18) e una Coppa di Grecia (2017). Nella stagione 2018/19, si è materializzata per Kenny la seconda esperienza in Turchia (al Türk Telekom di Ankara), dove è stato nominato MVP dell’All Star Game turco e ha collezionato 11,3 punti e 6 rimbalzi di media nelle 10 partite di EuroCup disputate.

Nell’ottobre del 2019, Gabriel è tornato negli USA, dove ha giocato con i C.P. Park Shyhawks, club di G-League situato a College Park, nello stato della Georgia. Nell’estate del 2020, Kenny è tornato in Europa indossando la maglia del Mornar Bar, club montenegrino con il quale ha mantenuto, in EuroCup, una media-partita di 9 punti e 5,6 rimbalzi. Nell’estate del 2021, è arrivata la chiamata della serie A italiana. Gabriel ha giocato le ultime tre stagioni con la maglia della Leonessa Brescia, con la quale ha ottenuto due partecipazioni ai Playoff scudetto e vinto una Coppa Italia (nel febbraio 2023), fornendo un sostanzioso contributo nella finalissima giocata contro la Virtus Bologna. Per Kenny, 9 punti e 6 rimbalzi di media nell’annata 2021/22, 10,2 punti e 6,4 rimbalzi la media-partita nel torneo LBA della stagione 2022/23 (con 9,5 punti e 6 rimbalzi a partita anche in EuroCup). Nell’ultima stagione agonistica, Kenny ha collezionato 8 punti e 3,7 rimbalzi di media in LBA, saliti a 10,3 punti di media nella serie di semifinale Playoff scudetto giocata contro l’Olimpia Milano.

Per Gabriel (nel febbraio 2024) anche 19 punti segnati nel match di Final Eight di Coppa Italia giocato contro la Gevi Napoli, poi vincitrice della competizione. Più di 1.000 punti segnati e oltre 500 rimbalzi catturati nel triennio in serie A, con la maglia di Brescia. Carriera cestistica e numeri che parlano da soli. Leadership, esperienza, grande atletismo, mano calda e tanta voglia di far esultare ed esaltare il popolo biancoblu.

BENVENUTO IN FORTITUDO, KENNY!

Uff stampa Fortitudo Pallacanestro Bologna 103