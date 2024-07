UFFICIALE – Francesco Bedetti fa il suo ritorno a Rimini

“Per Rimini sono pronto a buttarmi nel fuoco”. Basta una frase, a riassumere tutto, ed è subito magia. Queste sono le parole che arrivano dal cuore di Franci Bedetti. Perché a volte ritornano e più agguerriti di prima. Rivierabanca Basket Rimini è lieta di comunicare ufficialmente di aver raggiunto un accordo per il ritorno in biancorosso di Francesco Bedetti. Classe 1993, per 195 centimetri, Francesco si può definire la bandiera della ripartenza per Rinascita Basket Rimini, dato che ha vestito i colori del club per cinque stagioni. Fino alla scorsa estate, quando il suo percorso professionale è proseguito in serie B all’OraSì Ravenna.

Ora il ritorno di fiamma. Francesco Bedetti tornerà a lottare per Rbr, con la sua garra, il suo sangue che ribolle per questa maglia e la sua città. Nessuno, come Francesco in prima persona, può descrivere al meglio questo momento simbolico per la storia del club. Con Rbr Franci ha giocato cinque stagioni, accompagnando la scalata dalla serie C fino alla A2. Nell’ultimo anno nella squadra della sua città, in serie A2, Bedetti aveva scritto 3,6 punti a gara più 2,4 rimbalzi e 1,2 assist a gara. L’anno scorso a Ravenna invece in serie B ha trovato con Ravenna 12,5 punti di media in quasi 27 minuti di utilizzo.

Quello tra Franci Bedetti ed Rbr è stato un accordo lampo. Spiega a caldo Francesco: “E’ stata letteralmente una sorpresa per tutti, con Davide Turci e con tante persone del club siamo sempre stati in questi mesi in contatto, poi l’altro giorno mi è stato chiesto di prendere un caffè: pensavo in amicizia, invece è giunta una proposta. Voglio specificare che con Ravenna mi sono trovato molto bene, tant’è che stavamo immaginando anche a un rinnovo, poi mi è stato detto: cosa ne pensi se ti riportiamo a Rimini? Pensavo a uno scherzo, sono cascato dalle nuvole. Invece ho capito che era una cosa seria, ho parlato con Davide, Paolo, Alessandro Bolognesi e Sandro: mi è stato spiegato che serviva un prototipo di giocatore come me”.

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, verrebbe proprio da dire. Ma è Francesco a spiegare: “Francamente pensavo di non tornare più, di non poter più giocatore in A2 e tanto meno a Rimini. Quando ci siamo lasciati il legame è comunque rimasto forte e solido, lo scorso anno semplicemente era stata una questione di incastri, di scelte tecniche da affrontare, ma non certo di rapporti umani. Ora mi ritrovo in una Rimini ambiziosa e una categoria sopra. Ho capito cosa mi viene chiesto, quali caratteristiche servono”.

Quale potrà essere il ruolo di Bedetti nella nuova squadra? “Di certo porterò intensità, ma l’approccio sarà: sono pronto a tornare a casa e a buttarmi nel fuoco. Darò quello che l’allenatore e i compagni mi chiedono. Poi se ci sarà da dare una spinta da leader non mi tirerò indietro, ma credo che tutti i ragazzi saranno pronti per la nuova sfida. Ci aspetta un campionato di altissimo livello, io torno a casa per aiutare tutti, fosse anche per prendere uno sfondamento o un colpo. O un canestro se servirà. Sono di Rimini, torno con una volontà ferrea e sicuramente molto motivato”.

