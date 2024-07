UFFICIALE – Francesco Stefanelli firma con Udine

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Francesco Stefanelli.

Andrea Gracis (Direttore sportivo): “Accogliamo con grande piacere l’arrivo di Francesco, giocatore di personalità e mentalità vincente che è sempre stato in squadre di vertice e fin da subito ha dimostrato grande voglia di far parte di questo gruppo”.

Adriano Vertemati (allenatore): “Francesco è una delle migliori guardie italiane del campionato. Ha capacità di fare canestro in modi diversi, sa fare le scelte giuste ed è estremamente affidabile in difesa. Lo ritengo un fit perfetto per la nostra squadra sia dal punto di vista tecnico che morale. Sono davvero contento di averlo con noi per la prossima stagione!”.

Nato a San Miniato (in provincia di Pisa) il 21 gennaio 1995, guardia di 191 centimetri per 88 chilogrammi, Stefanelli arriva a Udine dopo una stagione disputata a Verona.

Cresciuto nel settore giovanile di San Miniato, Stefanelli ha esordito nel campionato di Serie B nella stagione 2013-2014 con la maglia di Castelfiorentino. Il debutto in Serie A2 arriva con Tortona dopo aver vinto la Serie C a San Miniato. Per il nuovo innesto bianconero 30 presenze in Piemonte con oltre 5 punti di media. Stefanelli, che ha condiviso il campo a Tortona insieme a Mirza Alibegovic, ha vinto il premio di MVP de la Coppa Italia LNP nel 2018 segnando 19 punti nella finale contro Ravenna. Nell’estate del 2018 arriva il trasferimento a Biella, prima dell’esperienza biennale alla NPC Rieti. Con la formazione laziale si afferma come un ottimo realizzatore: quasi 10 punti di media con il 40% dall’arco al suo primo anno. Nella seconda stagione Stefanelli sfiora i 17 punti a partita, a cui aggiunge 3.2 rimbalzi e 3 assist tirando il 38.5% da tre. Nell’estate del 2021 arriva il passaggio a Cantù, dove gioca per due stagioni con Matteo Da Ros. Al suo primo anno Stefanelli raggiunge le finali promozioni realizzando 11 punti di media. Nella stagione appena conclusa ha fatto registrare 9.3 punti a partita con la maglia di Verona

Benvenuto a Udine Francesco!

