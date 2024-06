UFFICIALE – Frosini rinnova per due anni con Scaligera Verona

Scaligera Basket è lieta di comunicare di aver siglato un contratto biennale con Alessandro Frosini che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo per le prossime due stagioni. Il classe ’72, alla quarta annata consecutiva nello staff dirigenziale gialloblù, lavorerà a stretto contatto con il Direttore Generale Salvatore Trainotti e con lo staff tecnico guidato da Coach Alessandro Ramagli.

Alessandro Frosini, giocatore della Scaligera Basket dal 1990 al 1994 e protagonista in gialloblù della vittoria della Coppa Italia del 1991 e di due promozioni in Serie A1, inizia la sua carriera da dirigente nel 2011 con la Pallacanestro Reggiana dove ricopre il ruolo di Direttore Sportivo fino al 2020. Negli anni reggiani Frosini contribuisce con merito alla crescita del Club biancorosso che raggiunge per due volte le Finali Scudetto e vince nella stagione 2013/14 l’Eurochallenge battendo in finale lo Zenit San Pietroburgo. Nel febbraio 2021 il nativo di Siena viene ingaggiato come Direttore Sportivo dalla Tezenis Verona con cui conquista la storica promozione in Serie A del giugno 2022.

Frosini ha inoltre vinto il Premio “Gabriele Fioretti” come miglior Dirigente della Serie A2 per l’annata 2021/22.

UFF.STAMPA SCALIGERA VERONA