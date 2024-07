UFFICIALE – Georges Tamani é un nuovo giocatore della Sella Cento

La Benedetto XIV è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di due anni con Georges Tamani. Il centro, classe 2002, proviene da Roseto, dove ha registrato 7.5 punti di media con più di 4 rimbalzi a partita.

La sua carriera inizia alla SocialOsa di Milano, società storica in cui trova anche l’esordio in C Gold, per poi vivere esperienze nella stessa categoria a Cernusco e in B a Desio. Dopo aver assaggiato la categoria in Lombardia, Georges si trasferisce a Pozzuoli prima e ai Tigers Romagna poi, prima dell’arrivo a Roseto della scorsa stagione. Tamani è un centro moderno, versatile, capace di essere pericoloso verticalmente e allo stesso tempo in grado di cambiare anche per difendere sui piccoli. Alla Benedetto partirà come riserva di Lorenzo Benvenuti.

Ecco le sue prime parole da biancorosso:

“Un saluto a tutti i tifosi di Cento, non vedo l’ora di far parte di questa nuova famiglia. Vi aspetto in tanti alla Baltur Arena a tifare per noi, sono molto contento per questa nuova avventura”

UFF.STAMPA SELLA CENTO