UFFICIALE – Gherardo Sabatini torna alla Fortitudo Bologna

Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Gherardo Sabatini. Nato a Bologna il 13 maggio 1994, playmaker di 183 cm, Sabatini torna a vestire i colori biancoblu della Effe dopo averli già difesi (con profitto e caparbietà) sia nella stagione 2013/14 in Div. Naz. B, sia nel campionato 2020/21 (contribuendo in modo significativo alla permanenza della squadra in serie A).

Sabatini è un atleta di grande temperamento, capace di mettere in ritmo i propri compagni ma anche (all’occorrenza) di sapersi mettere in proprio, collezionando bottini importanti nella metà campo offensiva e fornendo un contributo di rilievo anche nella fase difensiva. Cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna, Sabatini ha vinto per due volte il Campionato U19 (2011/12 e 2012/13) e debuttato in serie A (sempre con la maglia bianconera) nel 2013. La stagione 2013/14 è stata quella, già citata, in cui Gherardo ha mosso i primi passi da protagonista a livello senior, proprio con la maglia della Fortitudo. L’anno successivo, Sabatini ha giocato a Treviglio, per poi approdare all’Andrea Costa Imola nella stagione seguente.



Nella stagione 2016/17, ecco materializzarsi la chiamata di Ravenna, in serie A2. Con la maglia del Club romagnolo, Sabatini ha raggiunto la sua prima semifinale playoff mantenendo, nella post season, una media di 13.4 punti segnati.

Nella stagione 2017/18, Gherardo è stato impegnato a Treviso, con la quale ha raggiunto la semifinale playoff di serie A2.

Nell’annata 2018/19, Sabatini ha vissuto la sua prima esperienza a Piacenza (sponda Assigeco), ad una media di 12.2 punti e 4,5 assist in 30 minuti di utilizzo.



Nella stagione 2019/20 (fino alla sospensione dovuta alla pandemia), Sabatini è stato uno dei protagonisti della serie A2, vestendo la maglia dell’Urania Milano e mantenendo una media di 10,7 punti, 4,5 rimbalzi e risultando il miglior assist man dell’intero campionato, con ben 6,3 palloni vincenti distribuiti, a partita, ai suoi compagni di squadra.

In serie A, con la maglia della Fortitudo, Gherardo è tornato a giocare nella citata stagione 2020/21, mantenendo una media di 5,5 punti e 3,2 assist a partita e risultando decisivo in alcune sfide cruciali della stagione (tra le quali, quella contro la Reyer Venezia).

Dall’estate del 2021, Sabatini è tornato ad indossare la maglia dell’Assigeco Piacenza, confermandosi leader del sempre ottimo gruppo a disposizione di coach Salieri e divenendone anche il capitano.



Chiusa la stagione 2021/22 con 13 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di media nei Playoff, Sabatini ha confermato dati statistici di tutto rispetto anche nella stagione 2022/23, mantenendo una media di 14 punti, 4 rimbalzi e ben 6,4 assist a partita tra stagione regolare e Playoff.

Nell’ultima stagione agonistica, infine, Gherardo ha collezionato (sempre in serie A2 a Piacenza) una media-partita di 10,2 punti, 3,7 rimbalzi e 6 assist distribuiti, tra stagione regolare e fase a orologio.

Estro, imprevedibilità, intensità e grande capacità di mettere in ritmo i compagni: BENTORNATO IN FORTITUDO, GHERARDO!

