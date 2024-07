UFFICIALE – Giordano Pagani torna all’Urania Milano

La Wegreenit Urania Milano ufficializza un gradito ritorno nel pitturato rossoblu, ingaggiando Giordano Pagani. Per il centro classe 1998, reduce dalla stagione con la Pielle Livorno proprio del neo coach Marco Cardani, è un ritorno al futuro dopo il campionato disputato nel 2019/20 con la maglia di Urania. Pronto e concentrato il nativo di Busto Arsizio per dare tutto ai Wildcats:

“Sono davvero emozionato di essere tornato tra i Wildcats e di far parte, ancora una volta, di Urania. Sarà per me un’esperienza molto stimolante, non vedo l’ora di mettermi al lavoro, di conoscere i miei compagni e tutto lo staff. Ringrazio la società e Marco Cardani per la fiducia riposta, darò il massimo per ripagarli”.

UFFICIO STAMPA URANIA MILANO