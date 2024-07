UFFICIALE – Jalen Cannon rinforza il reparto lunghi di Verona

Scaligera Basket è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo annuale con l’atleta Jalen Cannon, ala/centro di 198 centimetri per 104 kg nato il 5 maggio 1993 ad Allentown (Pennsylvania). Approda a Verona dopo una lunga esperienza in Italia dove ha vinto il campionato di Serie A2 con la Bertram Tortona nel 2021 e con la Vanoli Cremona nel 2023.

LA CARRIERA

Cannon inizia la sua carriera cestistica alla William Allen High School nella sua città natale con cui vince il campionato di distretto mettendosi in luce ed ottenendo successivamente una borsa di studio al San Francis College a Brooklyn Heights, New York. In quattro stagioni con la maglia dei Terriers diventa il primo giocatore nella storia di San Francis e il secondo in tutta la Northeast Conference a concludere il percorso universitario con oltre 1500 punti e 1000 rimbalzi.

Inizia la sua carriera professionistica nell’estate 2015 in Messico con i Jefes de Fuerza Lagunera. L’annata successiva approda all’Hapoel Afula BC, nella seconda Lega Israeliana, dove conclude la stagione con 17.9 punti, 9.3 rimbalzi e 1.3 assist di media. La sua prima esperienza italiana lo vede protagonista con la maglia della Fortitudo Agrigento in Serie A2. In Sicilia si afferma da subito come un giocatore di categoria fatturando 15.4 punti e 9.7 rimbalzi il primo anno e oltre 17 punti, 8.2 rimbalzi e 1.8 assist il secondo. Nella stagione 2019-2020 si trasferisce a Rieti con la NPC con cui si conferma ad alto livello continuando a registrare numeri di spessore: in 25 partite di stagione regolare mette a referto 19.2 punti, 7.5 rimbalzi e 1.5 assist. Nel 2020 arriva il passaggio a Tortona dove conquista la storica promozione in Serie A e si merita la conferma nella massima categoria nell’annata successiva; i suoi numeri in A1 dicono 5.2 punti, 4.8 rimbalzi con il 64.8% da due punti. Nel 2022-23 il passaggio alla Vanoli Cremona in Serie A2 con cui conquista un’altra promozione scendendo in campo solamente in 16 occasioni prima di infortunarsi nel mese di gennaio. Fino a lì per Cannon oltre 13 punti di media e 6.3 rimbalzi per match. Nell’ultima stagione è tornato in campo con l’APU Udine dimostrando di essere competitivo ad alto livello, le sue statistiche dicono 10.3 punti di media e 5.8 rimbalzi in 12 partite disputate (5 di fase ad orologio e 7 di playoff).

LE DICHIARAZIONI

Jalen Cannon (giocatore): “Sono entusiasta di iniziare la mia avventura a Verona in un Club carico di tradizione e passione. Abbiamo una squadra ricca di giocatori forti e di talento e siamo guidati da uno staff tecnico di altissimo livello. Insieme, con il fondamentale sostegno dei nostri tifosi, lavoreremo per raggiungere gli ambiziosi obbiettivi della Società. Non vedo l’ora di conoscere l’ambiente veronese e di iniziare a lavorare in palestra per rendere questa stagione memorabile. A presto!”

Giorgio Pedrollo (Vicepresidente): “Abbiamo messo sotto contratto un grande giocatore bruciando la concorrenza di molte altre squadre che erano interessate a lui. Lui ha scelto Verona dimostrando le qualità umane che noi ricerchiamo nei nostri atleti, oltre alle sue indubbie doti professionali, tecniche ed atletiche. Benvenuto Jalen!”

Alessandro Ramagli (Capo Allenatore): “Inseriamo nel nostro roster un giocatore di comprovata esperienza come Jalen Cannon. È un giocatore che conosce molto bene il nostro paese ed in particolare il nostro campionato, avendolo disputato e vinto in diverse occasioni. È un atleta che in Serie A2 ha sempre dimostrato la sua efficacia risultando uno dei lunghi più prolifici dell’intera Lega. Dovremo essere molto bravi a trarre vantaggio dalle qualità dei nostri lunghi, in termini di rapidità ed efficienza. Sono giocatori che possono giocare in diversi ruoli, dovremo essere capaci di trovare gli spazi giusti per fare in modo che tutti loro possano esprimersi al massimo in termini di produzione di punti ed allo stesso tempo possano essere consapevoli della loro importanza per poter dare alla squadra un impatto difensivo di spessore.”

