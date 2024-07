UFFICIALE – Kalidou Kebe torna a vestire la maglia di Nardò

Hdl Nardò Basket allunga il roster 2024/2025 con l’undicesimo giocatore a disposizione di coach Luca Dalmonte. Kalidou Kebe, senegalese di formazione italiana, classe 2004, ala di 204 cm., torna in casacca granata dopo l’esperienza della stagione 2022/2023.

“Sono contento – dice Kalidou Kebe – e spero di dare il mio meglio per il Toro. Ho parlato con coach Dalmonte e sono molto determinato e impaziente di aiutare la squadra”.

La prima squadra italiana di Kebe (nel 2019) è stata la Next Step International Academy Rapallo, con la quale ha disputato il campionato under19. Poi il trasferimento in prestito a Brescia nel 2021, dove è sceso in campo sempre nel campionato under19 e si è allenato con la prima squadra (serie A). Esperienze importanti per la sua formazione cestistica quelle con la “next gen” di Brescia e di Sassari. Nel 2022/2023 l’arrivo a Nardò, dove ha giocato due partite in A2 prima di un brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal parquet sino al termine della stagione. Lo scorso anno è rimasto aggregato alla prima squadra granata per gli allenamenti, ma nella seconda parte della stagione ha giocato a Monteroni in serie C. Si tratta di un giovane dalle ottime potenzialità, con buona tecnica e notevoli qualità atletiche.

“Siamo molto contenti di aver allungato il nostro roster con Kebe – dichiara il direttore sportivo Matteo Malaventura – un ragazzo del 2004 con tanta voglia di emergere. Con un campionato così lungo sarà sicuramente in grado di ricavarsi il suo spazio grazie alla sua determinazione”.

“Ho conosciuto Kebe la scorsa stagione come aggregato alla prima squadra – evidenzia coach Luca Dalmonte – e ho apprezzato la qualità della persona e l’allenabilità. Sono soddisfatto che abbia accettato il ruolo in pianta stabile all’interno del nostro roster. Insieme dovremo esplorare i suoi margini di miglioramento per consolidare il suo essere giocatore e comprendere il suo apporto alla squadra”.

