UFFICIALE – Lazar Nikolic rimane a Nardò

Un’altra tessera del mosaico al suo posto. Hdl Nardò Basket annuncia la conferma di Lazar Nikolic, guardia/ala serba di formazione italiana, classe 1999, 205 cm per 93 kg. Pedina preziosa nello scacchiere di Luca Dalmonte, con il suo atletismo e la sua duttilità nel corso della stagione appena conclusa ha saputo coprire più ruoli sul parquet, da esterno e spesso anche in cabina di regia. All’attivo un 3,3 di media punti in regular season, 4,3 nella fase a “orologio” e 6,2 nel gironcino salvezza, con 27,7 di media totale al tiro da tre, 49,2 al tiro da due e 61,5 ai liberi. Numeri a parte, una presenza in campo e un fatturato crescente lungo il cammino del campionato 2023/2024.

L’uomo di Belgrado è approdato a Nardò la scorsa estate. Prodotto del settore giovanile della Stella Azzurra Roma, Nikolic ha giocato in NCAA nella stagione 2017/2018 con la maglia dei Colorado Buffaloes, per poi tornare Italia e indossare in A2 le casacche di Roseto e Stella Azzurra (a Roma tre anni e i galloni da capitano).

“Sono molto felice per la conferma – sorride Lazar Nikolic – e quindi per la fiducia della società e del coach nei miei confronti, durante tutta la stagione scorsa e in questo momento di costruzione del nuovo roster. Non vedo l’ora di tornare a Nardò e tornare a lavorare e rivedere anche tutti i tifosi al palazzetto. Forza Toro!”

Il direttore sportivo Matteo Malaventura spiega le ragioni che hanno portato il club alla conferma di Nikolic. “Lazar – dice – è un ragazzo con ampi margini di crescita. Un giocatore che ha la capacità di poter coprire più ruoli e quindi di essere molto utile dentro le dinamiche di una squadra”.

Soddisfatto anche coach Luca Dalmonte. “La conferma di Lazar – dice – è stata fin da subito un mio personale obiettivo. Motivo per il quale apprezzo la società per l’ascolto e la condivisione. La conoscenza del gioco, la sua disponibilità e la possibilità di giocare in più ruoli sono risorse importanti nella visione globale di squadra. Sono molto soddisfatto”.

