UFFICIALE – Liam Udom prolunga con la Tezenis Verona

Scaligera Basket è lieta di comunicare che Liam Udom sarà parte del roster di Coach Ramagli anche per la stagione 2024-25. Per Liam si tratta della quarta annata consecutiva in maglia gialloblù.

LA CARRIERA

Guardia/ala piccola, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 27 giugno del 2000 e alto 199 centimetri, ha iniziato a calcare i campi da basket con la canotta della Sancat Firenze, arrivando a disputare le Finali Nazionali nelle categorie Under 14, Under 16 e Under 18. Si trasferisce nel 2016 a Rimini dove disputa il campionato Under 18 poi nel 2018 passa a Pistoia dove, oltre disputare il campionato Under 18 arrivando alle Finali nazionali, aggiunge la soddisfazione per la prima panchina in Serie A. Nella stagione 2018-19 sfiora la promozione in Serie A2 con la Fiorentina Basket mentre nell’annata successiva disputa la sua prima stagione con la maglia di Piacenza. Al termine dell’annata 2020-21 conquista la promozione in Serie A2 con Piacenza e si trasferisce nel luglio 2021 in maglia gialloblù con la quale taglia lo storico traguardo del ritorno in Serie A. Nell’ultimo campionato di Serie A2 Liam ha giocato 43 partite mettendo a referto 10 punti, 4.4 rimbalzi e 1.6 assist per match.

LE DICHIARAZIONI

Liam Udom (giocatore): “Sono molto contento di continuare il mio percorso a Verona, è per me il quarto anno qui in un ambiente che conosco e dove mi trovo molto bene. Ripartiamo da un gruppo di giocatori che c’erano già l’anno scorso, non vedo l’ora di rivederli e di conoscere i nuovi arrivi. A presto!”

Salvatore Trainotti (Direttore Generale): “Liam per noi è stato un punto fermo fin dall’inizio della costruzione nella squadra in quanto rappresenta continuità rispetto al passato e un valore aggiunto per la squadra in termini di consistenza e talento. È un giocatore che ha già dimostrato impatto sul parquet e siamo convinti che il suo contributo per la squadra, dentro e fuori dal campo, possa essere ancora maggiore.”

