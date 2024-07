UFFICIALE – Lorenzo Bucarelli firma un biennale con Pesaro

Pericoloso per gli avversari e grande uomo squadra: la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver definito un accordo biennale con Lorenzo Bucarelli, guardia classe 1998.

Giocatore versatile che può occupare il ruolo di ‘2’ e ‘3’ e che in aggiunta può essere play, sa usare il corpo e la stazza fisica per crearsi dei vantaggi sia in pick and roll che in altre situazioni di isolamento. Oltre ad avere questa versatilità offensiva, anche in difesa Lorenzo può marcare più ruoli degli esterni avversari.

Il percorso professionistico del cestista toscano inizia nel 2014 con la maglia di Veroli in LegaDue prima di passare a stagione in corso alla Stella Azzurra Roma. Dal 2015 al 2017 è di scena nella sua Toscana scendendo in campo in A2 con la Mens Sana Siena. Al termine dell’esperienza con i biancoverdi e una breve parentesi a Sassari, dal 2017 al 2019 è uno dei punti di riferimento della Dinamo Cagliari, indossando la fascia di capitano. Nel 2019/2020 torna a Sassari vincendo la Supercoppa Italiana, poi nel 2020/2021 passa all’Eurobasket Roma arrivando fino alla semifinale playoff promozione. Dal 2021 al 2024 è uno dei protagonisti dei tentativi di promozione nella massima serie della Pallacanestro Cantù.

Bucarelli vanta numerose presenze nelle formazioni giovanili della Nazionale azzurra: nel 2016 in Turchia ha vinto la medaglia di bronzo nel Campionato Europeo Under 18 mentre l’anno successivo in Egitto si è laureato vicecampione del mondo nella categoria Under 19.

Ora lo attendono due stagioni in una storica piazza come Pesaro: benvenuto, Lorenzo!

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro