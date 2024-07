UFFICIALE – Marco Ramponi è un nuovo giocatore della Sella Cento

Marco Ramponi è un nuovo giocatore della Sella Cento. La Benedetto XIV è

lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo biennale con il classe 2005.

Dopo la firma di Nicolas Tanfoglio, lo staff aggiunge un altro giovane prospetto al roster.

Marco é un esterno, capace di ricoprire diversi ruoli e, nonostante la giovanissima età, vanta già due promozioni, con la Fulgor Fidenza, prima dalla

C Gold alla B interregionale, poi in B nazionale, dopo l’ultima stagione. Dopo

essersi formato nella Peperoncino Basket di Castello d’Argile, ha avuto l’opportunità di crescere nelle giovanili della Virtus Bologna. Da lì il passaggio

in C Gold a Fidenza, società che gli ha dato sin da subito grande fiducia.

Marco viene da una famiglia di appassionati, come tanti sostenitori biancorossi

e ha sposato il progetto Benedetto per aggiungere un ulteriore salto di qualità nella sua carriera.

Ecco le sue prime parole da biancorosso!

“Sono molto contento di far parte di questo progetto, son sicuro che sarà

un’esperienza dal punto di vista tecnico e umano molto stimolante e non vedo l’ora di incominciare questo nuovo percorso a Cento”.

Benvenuto Marco!

Uff stampa Benedetto XIV Cento