UFFICIALE – Matteo Galassi è il terzo nuovo arrivo di Vigevano 

Matteo Galassi è il terzo nuovo tassello inserito in roster da Vigevano 1955 in vista del prossimo campionato di serie A2. Nato il 4 luglio 1998 e alto 188 centimetri per 85 chilogrammi, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Polisportiva Pontevecchio Bologna, dove è rimasto fino al 2017. Poi il passaggio al Basket Lugo in serie B, dal quale si è spostato nel 2018 a Ozzano per tre stagioni, dopo avere svolto la preparazione estiva e la preseason in A2 con la Pallacanestro Orzinuovi. Nel 2021/22 ha vestito la maglia di Bologna Basket 2016, per arrivare negli ultimi due campionati alla Brianza Casa Basket, in serie B nazionale, concludendo il 2023/24 con una media di 13.6 punti, 3.7 rimbalzi e 2.9 assist a partita.

Con l’arrivo di Galassi, il nuovo roster tocca quota sette giocatori: oltre ai recenti arrivi di Celis Taflaj e Mihajlo Jerkovic, la società aveva confermato nelle scorse settimane Michele Peroni, Filippo Rossi, Kristofers Strautmanis e Giacomo Leardini.

UFF.STAMPA VIGEVANO1955