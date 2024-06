UFFICIALE – Mikk Jurkatamm firma con Avellino

Diamo il benvenuto a Mikk Jurkatamm.



“Sono molto contento e orgoglioso per aver ricevuto questa opportunità, sono onorato di far parte di una società ambiziosa. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con tutto lo staff e con i compagni di squadra per raggiungere tutti gli obiettivi, cercando insieme di divertirci”

Il commento del giemme Antonello Nevola: “Mikk è un atleta di formazione italiana, versatile tatticamente che può ricoprire i 3 ruoli da esterno. Offensivamente completo e buon difensore. Ci aspettiamo l’attitudine dimostrata nelle precedenti stagioni, per una definitiva consacrazione ad alto livello”

UFF.STAMPA DELFES AVELLINO