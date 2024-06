UFFICIALE – Myles Anthony Mack è il secondo straniero di Vigevano

Il roster 2024/25 di Vigevano 1955 si arricchisce della presenza di Myles Anthony Mack. Nato il 25 febbraio 1993 a Paterson (New Jersey), con un’altezza di 178 centimetri per 79 chilogrammi, Mack è un playmaker uscito dall’università di Rutgers Scarlet Knights. Ottimo tiratore e buon penetratore, ha giocato l’intera sua carriera nei campionati europei, aapprodando in Europa nella stagione 2016/17 in Danimarca con gli Horsens JC. L’anno successivo si è trasferito per due stagioni in Polonia, tra le fila di Turow e Gilwice.

Nel 2019/20 la prima apparizione nella seconda serie turca con Balikesir, da cui si è trasferito nel 2021/22 nella seconda serie transalpina con il Denain. In Francia è rimasto per sole 11 partite, c0mpletando la stagione nella serie A ungherese nel Sopron. Nel 2022/23 il ritorno nella serie A2 turca con l’Ankaragucu (dove ha realizzato il record di 13 tiri da tre punti realizzati in una sola partita), l’anno passato ha vestito la maglia del Konyaspor con una media di 21.5 punti, 3.9 rimbalzi e 6.4 assist.

Mack si unisce agli altri nuovi arrivati Prince Oduro, Mihajlo Jerkovic, Celis Taflaj e Matteo Galassi e ai confermati Michele Peroni, Filippo Rossi, Giacomo Leardini e Kristofers Strautmanis.

UFF.STAMPA VIGEVANO1955