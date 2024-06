UFFICIALE – Nardò blinda Iannuzzi, rinnovo biennale

Nella costruzione del roster 2024/2025 si parte dai pilastri. Hdl Nardò Basket annuncia la conferma di Antonio Iannuzzi, centro, classe 1991, capitano e punto di riferimento tecnico e caratteriale del Toro nella stagione appena conclusa. 207 cm e 103 kg di solidità, carisma ed esperienza che, dunque, saranno ancora al servizio della causa granata.

“Iannu” ha appena trascinato Nardò alla salvezza nel difficilissimo cammino del campionato di A2 2023/2024. 11.6 di media punti (7.5 al rimbalzo) nel corso della regular season, 10.9 nella fase a “orologio” (9.0 a rimbalzo) e 10.4 nel girone salvezza (6.8 a rimbalzo) raccontano in cifre solo una parte della positiva stagione del veterano di Avellino che, nonostante un infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare qualche partita, è stato indubbiamente tra i migliori.

Cresciuto nelle giovanili di Avellino e Siena, Iannuzzi vanta una significativa esperienza in serie A con Capo D’Orlando, Brindisi, Varese e Torino (dove ha conquistato una Coppa Italia nel 2018) e a livello europeo. A Napoli, nella stagione 2020/2021, ha vinto il campionato di A2 la Coppa Italia LNP. Esperienze anche a Cremona e Mantova prima di approdare la scorsa estate a Nardò. Iannuzzi ha firmato un rinnovo per due anni.

“Sono molto contento – sono le sue parole – ho visto tanta fiducia nei miei confronti, che adesso vorrei ricambiare a tutti i costi. Sono molto motivato per questa stagione che inizia e sono certo che si potranno fare tante cose buone. C’è solo bisogno di lavorare e mettersi subito sul pezzo. Ringrazio la società e il coach per tutto questo, come ho detto spero di poter ricambiare durante l’anno e spero che tutti ci si possa prendere delle belle soddisfazioni”.

È il primo tassello della nuova stagione del Toro. Un colpo che era molto atteso e che fa tutti felici.

“Dopo una stagione dispendiosa e difficile – spiega il direttore sportivo Matteo Malaventura – siamo molto contenti di ripartire da Iannuzzi, per quello che ha dato in campo e per quello che ha rappresentato nel gruppo. È un giocatore cardine, esperto, buon collante tra la vecchia e la nuova stagione. Ci darà la possibilità di integrare al meglio i nuovi giocatori che arriveranno, saprà trasmettere loro cosa vuol dire Nardò e cosa rappresenta la pallacanestro per questa città”.

“Quella di Iannuzzi – aggiunge coach Luca Dalmonte – è una riconferma desiderata e condivisa, per caratteristiche sia tecniche che morali. La sua presenza nella prossima stagione rappresenta un segno di continuità importante. Sono assolutamente soddisfatto”.

Il club è pienamente al lavoro sul mercato e in questi giorni definirà altre importanti trattative. Il general manager Paolo Avantaggiato, il direttore sportivo Matteo Malaventura e il coach Luca Dalmonte stanno componendo il roster per la nuova stagione. Il “cantiere” del Toro 2024/2025, dunque, è nel vivo.



