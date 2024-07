UFFICIALE – Nardò ingaggia Jacopo Rapetti

Hdl Nardò Basket batte il nono colpo del mercato estivo 2024. In casa granata arriva Jacopo Rapetti, ala, milanese, classe 2004, 201 cm. per 105 kg., proveniente da Benacquista Assicurazioni Latina. Si tratta di un giovane cresciuto cestisticamente nel settore giovanile di Olimpia Milano, dove ha fatto la trafila del minibasket e dei campionati giovanili, sino all’esordio in serie A in due spezzoni di partita nel corso dell’annata 2021/2022. Nella scorsa stagione l’esperienza a Fabriano in serie B (8 presenze e 57 minuti di impiego complessivo sul parquet fra campionato e Supercoppa) e a dicembre il trasferimento a Latina in A2. Agli ordini di coach Sacco 6 presenze e 8 punti e un altro step di crescita.

Rapetti è un “4” dalle buone mani, ottimo difensore, con predisposizione al tiro dall’arco e una certa tecnica individuale complessiva. È considerato uno dei 2004 italiani più interessanti.

Il punto di vista del direttore sportivo Matteo Malaventura. “Come con Donadio negli esterni – sottolinea – inseriamo nella rotazione dei lunghi un giocatore molto giovane che ha già assaggiato questo campionato lo scorso anno, con tanta voglia di ritagliarsi minuti importanti in campo e migliorarsi con il lavoro quotidiano in palestra”.

Così coach Luca Dalmonte. “Rapetti – dice – è l’ennesima firma “millennials” che aggiunge un profilo motivato e motivante nel puzzle squadra. Jacopo ha una potenziale doppia dimensione che ci e gli permette in necessità di ballare in due ruoli. Il suo è un inserimento e un incastro perfetto. Il mio impegno a supporto di una sua crescita personale e la sua disponibilità verso il gruppo squadra”.

uff.stampa hdl nardò