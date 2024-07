UFFICIALE – Nate Grimes nuovo giocatore dell’Assigeco Piacenza

Muscoli, energia ed esperienza nel basket europeo: sono questi alcuni tratti del nuovo volto dell’UCC Assigeco Piacenza. La società in data odierna è infatti lieta di annunciare l’ingaggio su base annuale dell’atleta statunitense classe 1996 Nathanial “Nate” Grimes.

Pivot di 203cm per 103kg e nativo di Las Vegas (Nevada), la carriera cestistica di Nate ha inizio proprio in Nevada alla Desert Pines High School, prima di trasferirsi in North Carolina alla Quality Education Academy di Winston-Salem, dove chiude la stagione con 13.6 punti e 9.3 rimbalzi di media a partita guadagnandosi l’attenzione di diversi college. Accettata la proposta dell’università californiana di Fresno State, la sua esperienza con la canotta dei Bulldogs è un continuo crescendo, fino ad arrivare a chiudere l’anno da senior nel 2019/2020 con medie di 11.8 punti e 9.2 rimbalzi e guidando la conference con 1.6 stoppate a partita. L’anno seguente l’esordio da professionista in Finlandia a Kobrat (17.2 punti e 13.2 rimbalzi per partita), prima di un’annata divisa tra la formazione belga dei Kangoeroes Mechelen (18.0 punti e 11.9 rimbalzi per partita) e il BC Gottingen nella Bundesliga tedesca. Il 2022/2023 lo inizia invece in Israele all’Hapoel Eliat per poi chiuderlo in Kosovo al Sigal Prishtina, mentre nell’ultima stagione sportiva ha vestito la maglia degli Iwate Big Bulls nella seconda lega giapponese prima di fare ritorno in Kosovo allo Ylli Therande, fatturando 12.5 punti e 7.5 rimbalzi. Adesso la prima esperienza in Italia grazie alla chiamata dell’Assigeco:

“Sono entusiasta di entrare a far parte dell’Assigeco Piacenza e sono pronto a dare il massimo per la società e i tifosi, da quando ho iniziato la mia carriera in Europa ho sempre desiderato di giocare in Italia. Ci aspetta una stagione lunga dove dovremo lavorare duro per raggiungere i nostri obiettivi, ma sono convinto che dando il tutto per tutto in ogni partita e allenamento riusciremo ad avere una stagione vincente. Personalmente i miei propositi sono quelli di aiutare la squadra a vincere più partite possibili, dando il mio contributo a rimbalzo e in difesa, ma voglio anche essere un leader per i giovani in squadra. Sto lavorando più duramente che mai in questa offseason e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in Assigeco” – confida il neo-giocatore biancorossoblu.

Nel corso della sua esperienza in Belgio nella prima metà della stagione 2021/2022 Nate è stato in grado di registrare una partita da 29 punti, 22 rimbalzi e 52 di valutazione. Le sue caratteristiche si incastrano perfettamente nel nuovo roster biancorossoblu, come sottolineato da coach Stefano Salieri:

“Grimes è il nostro centro titolare e si inquadra perfettamente con le caratteristiche del gruppo: è un grande agonista, un difensore duro, bravo in transizione e rimbalzista. Un collante difensivo come cercavamo con buone capacità offensive e che garantisce atletismo e fisicità. Ha un background di tutto rispetto con esperienze in Germania, Giappone, Israele e Kosovo. Si tratta, nel nostro contesto, certamente di un’ottima scelta. È quello che ci serviva per dare equilibrio al nostro reparto lunghi”.

La sua firma è motivo d’orgoglio anche per il direttore sportivo Alessandro Pagani:

“Nel ruolo di cinque in questa finestra di mercato abbiamo valutato profili con determinate caratteristiche: in difesa questo giocatore doveva essere un ottimo difensore con dei piedi rapidi, capace di cambiare sul pick and roll e con il senso della stoppata, mentre in attacco doveva essere dinamico e versatile per adattarsi al gioco ad alto ritmo di coach Salieri. Tutte queste caratteristiche le abbiamo trovate in Nate Grimes, un giocatore che nonostante i ventotto anni di età ha già girato parecchio l’Europa. Fin dalle prime chiamate l’ho sentito carico e volenteroso di sposare il nostro progetto, si appresta a iniziare la sua prima esperienza in Italia. Gode di importanti doti fisiche e muscolari ma all’occorrenza il suo arsenale può contare anche su un buon tiro dalla media e nel caso da oltre l’arco. La società è molto contenta della sua presa, speriamo che il tandem a stelle e strisce con Desonta Bradford possa essere una coppia che i tifosi biancorossoblu possano ricordare a lungo”.

UFF.STAMPA ASSIGECO PIACENZA