UFFICIALE – Nicola Berdini è il nuovo playmaker di Cento

La Benedetto XIV è lieta di comunicare di aver trovato un accordo di un anno con Nicola Berdini. Il playmaker classe 2003, originario della provincia di Macerata, si forma nella Reyer Venezia, dove ha anche l’opportunità di giocare la Next Gen, ovvero l’Eurolegau18, segnando oltre 14 punti di media.



La carriera tra i senior inizia a Biella, dove Nicola si mette subito alla prova sui campi di A2, con ottimi risultati, soprattutto considerata la giovane età. Stesso copione anche nell’annata successiva a Ravenna, dove vive dei momenti anche da assoluto protagonista, come in Supercoppa e durante la Fase a Orologio. Le sue prestazioni non passano inosservate e, infatti, arriva la chiamata di Cantù, dove rimane per due stagioni.

Berdini è un playmaker versatile, capace di mettere aggressività sui portatori di palla e alzare il ritmo in campo aperto, oltre ad essere afidabile nel tiro da fuori.

Ecco le prime parole di Nicola da nuovo giocatore della Sella Cento:

“Mi sono sentito apprezzato da subito, ringrazio la società e l’allenatore per la fiducia, non vedo l’ora di cominciare e di giocare davanti al pubblico di Cento”.

