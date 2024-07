UFFICIALE – Omer Suljanovic nuovo giocatore di Assigeco Piacenza

Tanti sono i giovani che l’Assigeco è stata in grado di lanciare nel panorama cestistico nazionale e non solo. Partiti dal Campus di Codogno hanno poi spiccato il volo verso palcoscenici più importanti. Continuando su questa linea verde, che da sempre contraddistingue la società biancorossoblu, l’UCC Assigeco Piacenza in data odierna è lieta di annunciare l’arrivo in prestito annuale da Reggio Emilia dell’atleta austriaco Omer Suljanovic.

Ala grande di 201cm e classe 2005, Omer cresce cestisticamente in patria dividendosi tra lo Stars Basketball Vienna e gli Arkadia Traiskirchen Lions, prima di cimentarsi nel 2021/2022, ancora sedicenne, nel massimo campionato austriaco con la maglia dei Vienna Timberwolves. Le sue qualità non passano inosservate e nel 2022 arriva la chiamata di Reggio Emilia, dove gioca nei campionati di Under 17 e Under 19 Eccellenza, partecipando inoltre nel 2023 al prestigioso Euroleague Next Generation Tournament con l’Under 18 Generation Team Belgrado. L’ultima annata sportiva l’ha visto cimentarsi ancora nel campionato di Under 19 Eccellenza, chiuso con 24.2 punti di media e con un massimo in stagione di 36 punti contro la Robur et Fides Varese. Adesso l’arrivo in Assigeco per continuare il suo percorso di crescita, e Omer è pronto a fare di tutto per aiutare la squadra, come da lui stesso dichiarato:

“Sono molto contento di giocare per l’Assigeco Piacenza, è un’occasione importante per crescere e migliorarmi. Sono carico e motivato per fare bene, voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi e non vedo l’ora di iniziare”.

Oltre a esordire in Serie A lo scorso 3 febbraio nel match casalingo di Reggio Emilia vinto contro Venezia, Omer ha disputato una Next Gen Cup di alto livello con la formazione reggiana, fatturando 18.7 punti e 5.7 rimbalzi di media a partita. Coach Stefano Salieri punta molto sulla sua crescita:

“Omer è un ragazzo di grande talento che ha disputato una Next Gen Cup di alto profilo con Reggio Emilia. Ha mani buonissime e atletismo. Sarà il backup di Serpilli nel ruolo di quattro, è un giovane con qualità importanti. Conto molto sulla sua crescita e sulla sua maturazione nel corso della stagione”.

Nonostante la giovane età sono già tante le esperienze del neo-giocatore biancorossoblu con la canotta della sua nazionale: nel 2022 e nel 2023 ha partecipato agli Europei Under 18, e nel suo curriculum ci sono anche 4 presenze con la nazionale senior. Il direttore sportivo Alessandro Pagani si dichiara compiaciuto dell’arrivo di Omer:

“Da sempre l’Assigeco cerca di avere un occhio di riguardo sui giovani talenti di tutto il territorio italiano e non solo. Omer è un ottimo prospetto che si è ben comportato quest’anno nel campionato di Under 19 Eccellenza a Reggio Emilia, e quando la società era alla ricerca di un giocatore con determinate caratteristiche e del suo ruolo abbiamo avuto pochissimi dubbi sul fatto che fosse l’uomo giusto vedendo il suo potenziale. La trattativa è durata un giorno, sia il giocatore che la società hanno trovato un accordo in pochissimo tempo. Sicuramente Omer darà atletismo, energia e freschezza, e la sua firma è l’ennesima conferma della linea verde che contraddistingue la nostra società. Il prossimo campionato avrà tante partite, perciò volevamo ragazzi freschi e giovani in grado di tenere alto il ritmo per tutto il campionato, e speriamo che ciò si possa verificare. A Omer un grande in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza in Assigeco: sono sicuro che questo sia il posto giusto per lui per crescere, fare bene e seguire le orme di tanti talenti che la società ha lanciato nel panorama internazionale”.

UFF.STAMPA ASSIGECO PIACENZA