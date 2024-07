UFFICIALE – Parravicini firma con Forlì

Pallacanestro Forlì 2.015 ha il piacere di comunicare che per la stagione 2024/25 l’atleta Matteo Parravicini, playmaker classe 2001 vestirà la maglia di Forlì. Il Presidente

Giancarlo Nicosanti: “Abbiamo cercato di unire all’esperienza la gioventù di uno dei migliori prospetti italiani in questo ruolo che, pur nella sua breve carriera, ha già avuto il piacere di vincere questo campionato.”L’allenatore biancorosso Antimo Martino: “

Parravicini è stato il primo giocatore con cui abbiamo raggiunto un accordo in questa sessione di mercato. Si sono incrociate la nostra esigenza di individuare, come già fatto nelle stagioni precedenti, un giocatore di valore ma con ancora margini di crescita e l’entusiasmo e la determinazione con cui Matteo ha valutato la nostra proposta.”Matteo Parravicini nasce in una delle patrie del basket italiano, una piazza storica come quella di Varese, il 4 luglio del 2001. Playmaker di 187 cm per 83 Kg, Parravicini si forma nelle giovanili varesine fino all’inserimento in C Silver nella Amici Pallacanestro Varese. L’11 febbraio del 2018 arriva l’esordio nella massima serie per il neo giocatore biancorosso, che diventa il primo sedicenne nella storia della Serie A ad esordire con canestro, una tripla che Matteo certo non dimenticherà mai. Così giovane e di assoluta prospettiva, Parravicini viene mandato ad Oleggio, in Serie B, per accumulare esperienza e, nella stagione 2019/20, firma a Bergamo, in serie A2. La seconda stagione in maglia bergamasca porta in dote il premio come miglior giocatore Under 21 del secondo campionato italiano. L’esperienza successiva segna una nuova tappa di crescita per Matteo, che in un roster ultra competitivo come quello della Givova Scafati 2022/23, promossa in LBA, trova spazio guadagnandosi una media di 10 minuti a partita sia in regular season che nei playoff. Arriva quindi la chiamata di Nardò, la scorsa stagione, dove Matteo viaggia a 9,6 punti di media in regular season, prima di contribuire fattivamente alla salvezza dei salentini con ben 11,8 punti a partita tirando con il 43% sia da 2 che da 3 nella intricatissima post-season salvezza. Il 22 maggio scorso, contro la Luiss Roma, Parravicini firma il suo high stagionale con 23 punti (3/4 da 2; 4/6 da 3) e 29 di valutazione. Sono ben 3 le partite terminate a quota 23 per Matteo Parravicini la stagione scorsa.

