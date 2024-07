UFFICIALE – Parrillo approda alla VL Pesaro

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro aggiunge ancora esperienza al proprio roster: della squadra che affronterà il campionato 2024/2025 in Serie A2 farà parte infatti anche Salvatore Parrillo.

Play/guardia classe 1992, 192 cm per 92 kg: giocatore molto versatile che può giocare nel ruolo di guardia, ma anche di ala piccola o di play come accaduto a Latina nella scorsa annata. Si è fatto apprezzare in tutte le piazze in cui ha giocato, ha un ruolo molto importante all’interno dello spogliatoio ed è dotato di un ottimo tiro da tre punti. In difesa grazie ai suoi centimetri può marcare sia il play che la guardia. Tanta A1 da giocatore di complemento e protagonista in A2 nel 2023/2024.

“Sono orgoglioso e contento di poter far parte della VL; quando Coach Sacripanti mi ha chiamato, ho accettato subito dal momento che un’opportunità del genere è uno di quei treni che passano una sola volta nella vita. Questo è un Club molto prestigioso, non vedo l’ora di conoscere i miei compagni di squadra e di iniziare a lavorare per questa appassionante stagione che ci attende”, le sue prime parole da giocatore pesarese.

Il percorso professionistico di Parrillo parte nel 2008 a Caserta dove rimane fino al 2011: nell’esperienza coi colori bianconeri ha come allenatore colui che ritroverà sulla panchina della VL, ovvero Coach Pino Sacripanti. Nel 2011 si trasferisce in Serie B a Ferentino dove conquista la promozione in Serie A2: nel 2015 – dopo una breve parentesi ad Agropoli – passa a Napoli, per concludere la stagione poi a Cantù. Resta in Brianza nel massimo campionato fino al 2019 quando in febbraio gli viene affidata la fascia di capitano. In estate scende in A2 firmando a Orzinuovi ma un anno dopo torna nella massima serie accettando la chiamata di Brescia. Dopo due campionati con la maglia della Leonessa, torna in A2, stavolta a Latina con una media di 28.2 minuti e 9.87 punti per match nel 2023/2024.

Benvenuto a Pesaro, Salvatore!

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro