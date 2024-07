UFFICIALE – Pesaro chiude il roster con V.J.King

Arrivare al via della stagione completando la squadra con un gran colpo di mercato: la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro centra l’obiettivo e comunica di aver definito l’accordo con V.J.King.

Classe 1997, King è un’ala piccola dotata di buon tiro che può giocare post-up e uno contro uno; realizzatore, vanta una presenza importante nel suo ruolo ed è un giocatore in grande ascesa. Molto versatile, può giocare in diversi ruoli, sia da ala piccola che da ala grande e conosce bene il basket europeo.

La carriera di King inizia nel 2019 in G-League con la maglia dei Westchester Knicks (club affiliato dei New York Knicks) con i quali resta fino al 2022. Nel 2022/2023 scende in campo nella massima serie britannica insieme ai Bristol Flyers mentre l’anno seguente affronta il massimo campionato tedesco: con gli Amburgo Towers totalizza 26 minuti e 13,4 punti di media e si mette in mostra anche in campo continentale, viaggiando in Eurocup a una media di 12 punti in 25 minuti per match.

Nel 2014 si è laureato campione del mondo con la maglia della Nazionale USA, nella categoria Under 17.

Arriva a Pesaro con tanta voglia e determinazione per questa nuova sfida in campo italiano, pronto per togliersi delle belle soddisfazioni con la formazione biancorossa agli ordini di Coach Pino Sacripanti.

Benvenuto nella nostra famiglia, Vincent King Jr.!

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro