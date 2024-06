UFFICIALE – Prince Oduro è il nuovo centro di Vigevano

Prince Oduro è il primo straniero messo sotto contratto da Vigevano 1955 per la stagione 2024/25. Nato a Toronto, in Canada, il 27 ottobre 1998, Oduro (203 centimetri di altezza per 113 chilogrammi) gioca nel ruolo di centro e ha effettuato l’high School prima alla Siena College e poi presso la First Love Christian Academy di Washington in Pennsylvania. Uscito dall’Università di Detroit-Mercy nel 2022, è approdato in Finlandia nel 2022/23 tra le fila del Korihait (militante nella prima serie), giocando 22 partite con una media di 11.4 punti e 7.8 rimbalzi). Ha cominciato il 2023/24 nella Bundesliga tedesca con la maglia degli Hakro Merlins Crailsheim, dove ha disputato una ventina di partite, per poi completare la stagione in Canada con i Brampton Honey Badgers. Vanta un buon passato nelle categorie giovanili della nazionale canadese, con la quale ha vinto la meaglia d’oro nei Mondiali under 19 nel 2017 e poi ha fatto parte alla selezione che ha giocato le qualificazioni dei Mondiali 2023.

“Abbiamo firmato un giocatore di grandissima energia e molto consistente dentro l’area – spiega coach Lorenzo Pansa -. E’ dotato di grande durezza e attitudine al lavoro difensivo, ci darà una grossa mano sia in attacco che in difesa. Ha accettato con grande desiderio la nostra proposta, possiede il nostro stesso spirito”.

Oduro si unisce agli altri nuovi arrivati Mihajlo Jerkovic, Celis Taflaj e Matteo Galassi e ai confermati Michele Peroni, Filippo Rossi, Giacomo Leardini e Kristofers Strautmanis.

Ufficio stampa Vigevano 1955