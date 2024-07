UFFICIALE – Real Sebastiani Rieti ingaggia Nemanja Gajic

By

La Real Sebastiani Rieti comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30/06/2025 con il classe 2001 Nemanja Gajic. L’ala serba giocherà con la maglia della Sebastiani n.23.

Nato a Pancevo in Serbia il 10 novembre del 2001, Nemanja muove i primi passi nel basket italiano a Bassano. Lo nota l’Assigeco Piacenza. con i piacentini gioca per tre stagioni dal 2020 al 2023. Con la squadra emiliana, negli anni, vede crescere minuti giocati e medie realizzative (5 ppp nell’ultima stagione con i lupi piacentini). Nell’ultima stagione è a Verona dove raggiunge la semifinale playoff uscendo per opera di Trapani.

Le sue parole da nuovo giocatore della RSR: “Sono super motivato e contento di iniziare questa nuova stagione alla Sebastiani. Parlando con il coach Rossi non ho avuto dubbi a fare questa scelta. Ringrazio lo staff e la Società che mi hanno dato questa possibilità. Ho voglia di migliorare e conoscere i miei nuovi compagni”.

Area Comunicazione RSR