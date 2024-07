UFFICIALE – Rinnovo biennale per Esposito a Verona

Scaligera Basket è lieta di annunciare il rinnovo biennale dell’accordo con l’atleta Ethan Esposito, ala grande nato a Napoli il 22 ottobre 1999. Nella stagione appena conclusa ha disputato 42 partite mettendo a referto 10.9 punti e 6.1 rimbalzi per match.

LA CARRIERA

Dopo i primi approcci con la pallacanestro a Napoli, Esposito prosegue il proprio percorso negli Stati Uniti. All’high school veste la maglia della Torrey Pines High School, prima di iniziare il percorso collegiale nel 2018 prima con il San Diego City College (JUCO), per poi passare al college di Sacramento State in NCAA Division I, dove in 3 stagioni mette insieme 81 presenze fatturando una media di 11.2 punti per gara e 5.4 rimbalzi, con un career-high di 32 punti contro Montana State.

Dalla stagione 2021/22 veste la maglia dell’APU Udine, con la quale raggiunge una finale ed una semifinale playoff, totalizzando 90 presenze totali con un utilizzo medio di 20.4 minuti per gara, 7.1 punti e 4.7 rimbalzi, garantendo alla causa, gara dopo gara, un contributo di grande solidità. Nell’estate 2023 l’approdo a Verona dove contribuisce con merito al raggiungimento della semifinale playoff.

LE DICHIARAZIONI:

Ethan Esposito (giocatore): “Sono molto felice di continuare il mio percorso con Verona. So che il Club vuole compiere dei passi in avanti e fare una stagione importante; senza dubbio le mie ambizioni coincidono con quelle della Società. Darò il 100% per ripagare la fiducia che mi è stata data.”

Salvatore Trainotti (Direttore Generale): “Siamo contenti di aver raggiunto un accordo per il rinnovo biennale di Esposito. Ethan ha accolto con fiducia la nostra proposta e siamo convinti che grazie alla sua energia e alle sue qualità tecniche avrà impatto dentro e fuori dal campo. Vogliamo giocatori coinvolti al 100% nel progetto e su questa traccia lavoreremo per la definizione del roster.”

Matteo Ardit