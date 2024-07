UFFICIALE – Sella Cento aggiunge al roster Nicolas Alessandrini

La Benedetto XIV è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo di un anno con Nicolas Alessandrini.

Cresciuto nella Victoria Libertas Pesaro, squadra della sua città, il classe 2001 viene aggregato già a 18 anni in prima squadra da Matteo Boniciolli. L’anno successivo, Nicolas vive una doppia stagione, tra le giovanili della Victoria Libertas, dove trascina i suoi nella Next Gen con più di 17 di media e la Bramante Basket Pesaro in C Gold.

Successivamente, aggiunge due esperienze in Serie B ai Tiger di Cesena e alla Sangiorgese Basket, facendosi notare per la solidità e la capacità di aprirsi dall’arco, tanto da meritarsi la chiamata di Orzinuovi in A2.

Alessandrini è anche un discreto rimbalzista e ha chiuso l’ultima stagione con quasi dieci punti di media, tirando circa il 37% da tre punti.

Ecco le sue prime parole da giocatore della Sella:

“Sono molto orgoglioso di indossare la maglia di Cento, so che valore ha e sono pronto ad onorarla al massimo. Non vedo l’ora di iniziare, proprio perché voglio dimostrare quanto valgo e la motivazione è tanta. Colgo l’occasione per salutare tutti i tifosi e li aspetto carichi e calorosi come sempre alla Baltur Arena.”

UFF.STAMPA SELLA CENTO