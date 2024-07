UFFICIALE – Sella Cento punta sul giovane Nicolas Tanfoglio, in arrivo dalla Germani Brescia

La Benedetto XIV aggiunge al roster Nicolas Tanfoglio, con un contratto di un anno. Il giovane esterno classe ‘05 ha trascorso l’ultima stagione alla Germani Brescia, togliendosi anche la soddisfazione di mettere piede in campo per una manciata di minuti. Nicolas è cresciuto nel settore giovanile della Germani, dimostrandosi uno dei talenti più interessanti già nel campionato di Eccellenza Under 19. Il doppio tesseramento con Ospitaletto gli ha permesso di mettersi in mostra anche nella Serie C unica, dove ha fatto, eccome, la differenza con più di 18 punti a partita. Inoltre, Nicolas è stato inserito nel miglior quintetto della Next Gen, risaltando per la capacità di crearsi il tiro e dove ha concluso con quasi 20 di media.

Coach Di Paolantonio ha avuto l’opportunità di conoscerlo, due anni fa, nella sua ultima stagione a Brescia come vice di Alessandro Magro e ha parlato così dell’ultima aggiunta a roster della Benedetto:

“Nicolas è un ragazzo molto promettente, con ampi margini di crescita. L’ha dimostrato sia con il settore giovanile sia con la prima squadra di Brescia. Ha grande istinto per il canestro, capacità di tirare da fuori e innescare i compagni. Dovrà mettere queste qualità a disposizione della squadra. Sono molto contento di questo inserimento”.

Uff stampa Benedetto XIV Cento