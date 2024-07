By

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù saluta e ringrazia Lorenzo Bucarelli. Il giocatore lascia il Club dopo 3 anni, avendo ricoperto nell’ultimo anche il ruolo di vicecapitano, e 136 partite ufficiali giocate in biancoblù, in cui non ha mai fatto mancare impegno e professionalità.

La Società augura a Lorenzo Bucarelli le migliori fortune professionali.