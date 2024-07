Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto con l’atleta Luca Cesana.

Cresciuto nel Progetto Giovani Cantù, nell’estate 2023 Cesana aveva fatto ritorno a Cantù per disputare la terza stagione in Brianza della sua carriera. La società ringrazia Luca per l’impegno profuso e per l’attaccamento ai colori biancoblù dimostrato, e gli augura le migliori fortune per il futuro.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’