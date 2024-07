UFFICIALE – Simon Anumba ancora con la RivieraBanca Rimini

Schiacciate, difesa, atletismo. Un marchio di fabbrica ben definito: tutti elementi che ben descrivono la forza del numero 3 biancorosso. Rivierabanca Basket Rimini è lieta di comunicare la conferma di Simon Anumba anche per la stagione 2024/2025. Con questa operazione, si va sempre più a definire il nuovo roster a disposizione di coach Sandro Dell’Agnello. Simon non ha certo bisogno di presentazioni: sarà per la terza stagione pronto a infiammare il pubblico del Flaminio a suon di energia e schiacciate spettacolari. L’ala durante lo scorso campionato ha fatto registrare le seguenti statistiche. Stagione regolare: 6,8 punti e 3,3 rimbalzi di media. Fase a orologio: 6,7 punti e 2,7 rimbalzi di media. Playoff: 7,3 punti e 2,6 rimbalzi. Con un high di 21 punti realizzati contro l’Umana Chiusi.

La sua avventura in Rbr è stata un continuo crescendo, dopo un iniziale periodo di adattamento alla serie A2, nel primo anno Simon è diventato un vero e proprio valore aggiunto in uscita dalla panchina. Partita dopo partita ha conquistato la fiducia di staff e compagni, assicurando un impatto importante in termini di energia ed esplosività. Doti che ha confermato anche nella scorsa stagione, sebbene condizionata soprattutto in avvio da alcuni problemi di natura fisica poi perfettamente risolti col trascorrere delle giornate.

Simon si trova a Rimini ormai da quasi un mese, dopo un breve periodo di vacanza, e si sta allenando quotidianamente a Santarcangelo per arrivare già al top della forma in vista della nuova stagione. Queste le parole dopo la definizione dell’accordo contrattuale: “Rimini è ormai la mia casa, mi piace il progetto e quello che si vuole programmare. In questi due anni siamo rimasti con l’amaro in bocca per essere usciti al primo turno dei playoff. Ora sarebbe bello fare un passo in avanti rispetto a quel traguardo anche se il campionato sarà molto più competitivo. Durante l’estate mi sono sempre allenato, dal 24 giugno sono a Rimini e mi sto preparando per essere pronto al meglio e dare un contributo in più rispetto a quello che già davo prima”.

Sulla composizione della nuova squadra racconta: “Ho seguito tutta l’estate gli annunci e le conferme, non vedo davvero l’ora di iniziare il campionato. I nuovi giocatori inseriti sono di altissimo livello, questo mi ha spinto ad allenarmi ancora di più perché si alzerà il livello. Sono felice anche del ritorno di Bedetti, è stata una sorpresa per tutti. Sappiamo inoltre che i confermati hanno grandi qualità, ci divertiremo di sicuro”.

Uff stampa RivieraBanca Basket Rimini