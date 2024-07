UFFICIALE – Skylar Spencer firma con Real Sebastiani Rieti fino al 2026

La Real Sebastiani Rieti comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30/06/2026 con il centro statunitense Skylar Spencer. L’ex Varese indosserà la canotta numero 0.

Nato ad Inglewood in California l’11 luglio del 1994, Skylar Spencer gioca quattro anni di NCAA ai San Diego State Atzecs dove si forma e cresce. La sua prima esperienza fuori dagli USA è in Malesia con i Kuala Lumpur Dragons, squadra con la quale disputa la ASEAN League (chiusa a 16.2 punti e 14.3 rimbalzi di media a partita) e la FIBA Asian Champions Cup, competizione nella quale mette a referto 12.3 punti e 11 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Nella stagione 17/18 gioca in G-League alla Fort Wayne Mad Ants prima e Agua Caliente Clippers of Ontario poi prima di andare, sempre nella stagione 2017/2018 in Venezuela ai Guaros de Lara. Nel 2018 sbarca in Europa alla Steaua Bucarest dove tiene nella Serie A rumena la media di 11 punti e 8 rimbalzi di media mentre chiude la stagione di Europe Cup quasi in doppia doppia di media (16 punti e 9.8 rimbalzi). Il campionato 2019/2020 si divide tra Lituania, con il K.K. Prienai, e in Finlandia (12 PPP e 9 RPP in 14 partite). Poi è il turno del Belgio con il Mons-Hainaut con cui in 35 presenze totalizza 13.1 punti, 8.4 rimbalzi e 1.1 stoppate a partita giocando sia Champions League che Europe Cup. Dopo la parentesi Kazaka dell’Astana approda per la prima volta in Italia dove, in una stagione sfortunata per la compagine giuliana in A1, conclude con 8.2 punti di media a partita. Inizia la stagione 2023/2024 in Messico ai Libertadores de Queretaro prima di tornare in Italia, sempre in A1 a Varese dove è uno degli artefici della Salvezza biancorossa con 8,7 punti, 8.1 rimbalzi e 1,4 stoppate a partita. Ora, per un cittadino del mondo come Spencer è il turno di fare tappa alla Sebastiani per mettere il suo marchio anche sul campionato di A2 dove vorrà dominare da subito.

Le sue parole da nuovo giocatore della RSR: “Sono entusiasta di iniziare questo nuovo viaggio con la Real Sebastiani Rieti. Conosco l’Italia ma è la mia prima volta in A2, quindi ci saranno alcuni aggiustamenti da fare nel mio modo di giocare, inoltre dovrò ambientarmi nel migliore dei modi. Ho parlato con l’allenatore e anche con Jazz ed entrambi hanno condiviso buone parole che mi fanno avere la sensazione che questo club sarà perfetto per me. Per quanto riguarda i tifosi, sono entusiasta di iniziare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo e vincere. Non vedo l’ora di essere salutato da tutti voi durante le partite! Spero di contribuire a portare successo e soddisfazione alla Sebastiani e i suoi tifosi!“.

