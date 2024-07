UFFICIALE – Stacy Davis alla Sella Cento

La Benedetto XIV è felice di comunicare di aver raggiunto un accordo annuale con Stacy Davis. L’ala forte, classe ’94, arriva da una stagione in Giappone, più precisamente ai Niigata Albirex.

L’americano è una vera e propria leggenda del suo college di appartenenza, Pepperdine. Stacy è stato leader di sempre per punti segnati e nella top 3 dei rimbalzisti. Inoltre, durante i suoi anni al college, è stato nominato per tre stagioni consecutive nel miglior quintetto della WCC (West Coast Conference).

Dopo aver lasciato Malibu, Davis ha iniziato la sua carriera overseas, in Europa. Una vera e propria Odissea che l’ha visto protagonista in Francia, Polonia, Ungheria, Finlandia, Slovacchia, oltre ad una breve parentesi in Messico e un ritorno negli Stati Uniti, in G League con i Salt Lake City Stars. Stacy è da 12 anni che mantiene una media punti stagionale in doppia cifra, raggiungendo l’apice durante l’ultima annata giapponese con quasi 25 di media e quasi 8 rimbalzi. All’alba dei 30 anni, Davis arriva a Cento alla ricerca di motivazioni, in un campionato nuovo, anche se l’ex Pepperdine vanta un curriculum ricchissimo dal punto di vista dell’esperienza internazionale. E’ un giocatore che fa della tecnica e della pericolosità offensiva le sue armi principali, essendo in grado di tirare da fuori, ma anche di portare palla per andare in coast to coast e costruirsi il tiro da solo. La sua imponente stazza, abbinata ad un Q.I cestistico per nulla banale, lo mette nelle condizioni di essere efficace anche a rimbalzo e nella difesa del pitturato.

Il Coach Emanuele Di Paolantonio ha parlato di questa firma, importante per gli equilibri del suo roster:

“Siamo molto soddisfatti della firma di Stacy. È un 4 atipico, che può attaccare dal palleggio ed essere pericoloso in molti modi. Inoltre ha girato il mondo giocando in tantissimi campionati differenti, ed in tutti si è sempre distinto. Nei colloqui telefonici che abbiamo avuto ha dimostrato grande entusiasmo e voglia di vincere. La sua esperienza e le sue qualità tecniche ed umane siamo convinti ci aiuteranno a centrare i nostri obiettivi!”

