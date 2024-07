UFFICIALE – Stefano Masciadri vestirà ancora la maglia di Rimini

“Il 16 agosto inizierò con tutti gli altri”. E’ la promessa di Stefano Masciadri, pronto a rientrare dopo l’infortunio dello scorso aprile, quando nel match della fase a orologio contro Torino aveva riportato il distacco della fascia plantare. Il ritorno sul parquet sarà ancora con la maglia biancorossa. Quella riminese con cui ha lottato nelle ultime stagioni. Rivierabanca Basket Rimini è lieta di comunicare ufficialmente di aver raggiunto un accordo per la conferma di Stefano Masciadri. “Mascio” era giunto alla conclusione naturale del suo contratto, che è stato prontamente esteso tra le parti per la stagione 2024/2025 di serie A2.“Mascio” in riva all’Adriatico non ha certo bisogno di presentazioni. I monumentali playoff della storica promozione in serie A2 hanno aperto, nel cuore degli appassionati, uno spazio importante per il nostro #11. Le sue triple infiammano il Flaminio soprattutto nei momenti caldi dei match. Il suo braccio alzato verso i tifosi con grande contegno è ormai iconico. Prima dell’infortunio dello scorso aprile, nella scorsa stagione di serie A2 Masciadri aveva trovato le seguenti statistiche. Stagione regolare: 5 punti di media in 15 minuti di utilizzo con 3,3 rimbalzi; fase a orologio 5,3 punti di media in 16 minuti con 4,4 rimbalzi.Queste le parole di Stefano Masciadri a seguito della conferma ufficiale: “Sono molto felice della riconferma, dopo l’infortunio accaduto non era scontata, sia con la società sia con Sandro, appena hanno avuto la conferma del fatto che il piede sarebbe stato recuperato dopo le visite dal dottore, ci abbiamo messo poco a trovare la quadra. Sono felice dell’offerta, fin quando non ne parli non te lo aspetti: il mio desiderio era quello di proseguire, ho ancora tanto da dare a Rimini e a tutto l’ambiente”.Sul suo recupero dopo l’infortunio racconta: “L’anno scorso mi sono fatto male sul più bello e parto ancora più carico. Sono contento per il ritorno di Francesco Bedetti e delle altre conferme. Sul colpo Marini non aggiungo altro, parla da solo: partiamo con degli obiettivi, però sempre lavorando a testa bassa, solo cosi ci toglieremo ancora delle soddisfazioni. Il 16 agosto sarò pronto a iniziare con gli altri”.Poi svela come sarà pronto a cedere la fascia di capitano a Francesco Bedetti, con cui ha un rapporto di amicizia fraterno, e di indossare anche i panni del suo aiutante come vice-capitano: “Quando Francesco mi ha chiamato per dirmi che sarebbe tornato, non me lo aspettavo, ero talmente felice che non sapevo cosa dire: sono rimasto sbalordito, sono contento per lui, da riminese doc ci tiene, l’anno scorso quando giocava di sabato veniva a vedere le nostre partite, più di una volta l’anno scorso sarebbe sceso in campo con noi. E’ uno che dà tutto. Abbiamo già parlato anche con Davide Turci e abbiamo condiviso che tornerà lui a essere il capitano di Rbr: il mio ruolo tuttavia non cambierà come non cambierà quello di Tomassini. Dovremo essere dei punti di riferimento, dare l’esempio in campo e alzare la voce quando sarà il momento. Io e Francesco viviamo in simbiosi, magari non conoscerà bene i ragazzi nuovi, ma avrà il mio supporto. Abbiamo le nostre battute che sappiamo solo noi, saremo una grande coppia”.

Uff stampa RivieraBanca Basket Rimini