UFFICIALE – Tavernelli è il nuovo playmaker di Forlì

Pallacanestro Forlì 2.015 è lieta di annunciare che l’esperto playmaker classe 1991 Riccardo Tavernelli giocherà il prossimo campionato di Serie A2 con la maglia di Forlì.

Le parole del Presidente Giancarlo Nicosanti: “Riccardo ci porterà quella qualità ed esperienza in un ruolo fondamentale come quello di playmaker. Speriamo che dopo aver scritto pagine importanti nella sua precedente esperienza possa contribuire a scrivere quelle della nostra società”

Coach Antimo Martino: “Volevamo inserire all’interno del pacchetto esterni un playmaker puro, capace di dettare i ritmi di gioco e di esaltare le caratteristiche dei compagni di squadra. Tavernelli ha queste qualità, conosce molto bene il campionato per averlo vinto nella sua ultima esperienza in A2 e viene da un’esperienza di diversi anni di serie A dove chiaramente ha ricoperto un ruolo diverso. Ruolo che avrebbe potuto continuare ad avere anche quest’anno ma il desiderio di tornare ad essere protagonista ci ha convinto in maniera definitiva di voler contare sulla sua esperienza e sulle sue motivazioni.”

Playmaker di 188 cm per 82 Kg, Riccardo Tavernelli nasce a Monza il 16 marzo del 1991. La carriera del nuovo playmaker biancorosso è una continua scalata di categorie. Dopo aver terminato il percorso giovanile, iniziato a Lissone, nelle fila dell’Aurora Desio, Tavernelli esordisce da senior in Serie C a San Giorgio su Legnano nella stagione 2009/10 conquistando immediatamente la promozione nell’allora Serie B Dilettanti. Disputato un secondo anno con la Sangiorgese, Tavernelli approda a Latina, in DNA, dove giocherà per due stagioni, prima di trasferirsi a Legnano nel 2013. Conquistata la promozione in A2 Silver, il neo giocatore biancorosso firma ad Omegna e successivamente torna a Latina, nella stagione 2015/16, disputata a 12,9 punti e 4,2 rimbalzi di media. Nell’anno seguente, con la maglia della Lighthouse Trapani, Tavernelli centra i playoff di Serie A2. Quindi, il terzo ritorno in carriera a Latina, che coincide con l’anno più importante dei laziali, con la qualificazioni alle Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 e la disputa dei playoff. Le prestazioni di Tavernelli spingono il Derthona basket alla proposta ed il playmaker diventa di fatto una bandiera di Tortona. In sequenza arrivano promozione, nella stagione 2020/21, conquistata grazie anche ai 9,5 punti a partita di Tavernelli in post season, ed esordio in Serie A, dove Riccardo rimane per altri tre anni, da capitano, prima di scegliere Forlì per tornare a giocare da protagonista in A2 con tanta voglia ed ambizione.

Resp. Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015