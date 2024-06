UFFICIALE – Thioune rinforza il reparto lunghi di Nardò

Un gradito ritorno in casa granata. Hdl Nardò Basket, infatti, annuncia l’arrivo di Elhadji Thioune, centro senegalese di formazione italiana, classe 2001 (è nato il 14 luglio), 209 cm e 105 kg, già a Nardò nel campionato di A2 2021/2022. Arrivato ad aprile 2022, Thioune giocò le ultime due partite di regular season, oltre alla fase a “orologio” e alle sfide playout con Capo d’Orlando per un totale di 10 presenze e 4,6 punti di media. Al lungo nativo di Dakar coach Dalmonte chiederà una dote di fisicità nel pitturato, ma anche un contributo in termini di mobilità e versatilità. Un rinforzo nel pacchetto lunghi del roster 2024/2025, che porta punti e rimbalzi e che, dal punto di vista personale, potrà continuare il suo percorso di crescita lavorando ogni giorno accanto a un veterano come capitan Iannuzzi, collega di reparto.

“Sono molto contento della chiamata della società e di coach Dalmonte – fa sapere Elhadji Thioune – è sempre un piacere tornare a Nardò, dove sono stato benissimo due anni fa. Per la prossima stagione farò del mio meglio, tutto quello che servirà per dare una mano alla squadra. Sarà una stagione di crescita, anche dal punto di vista personale”.

Thioune ha iniziato giovanissimo in Senegal, prima di approdare a Brescia nel 2016 e disputare i campionati giovanili con la Leonessa Basket. Nel 2019 l’esordio in C con la Virtus Brescia e l’anno dopo l’ingresso nel palcoscenico della A2 con la maglia della Stella Azzurra Roma. La sua crescita poi è continuata a Fabriano e quindi a Nardò. Le esperienze successive sono a Mantova e Chieti, sempre in A2, e lo scorso anno prima a Taranto e poi a Roseto in serie B.

“Affianchiamo a Iannuzzi – spiega il direttore sportivo Matteo Malaventura – un ragazzo giovane, con un stazza importante, che con la sua grande voglia di migliorarsi contribuirà a far crescere il valore della squadra”.

“Sono soddisfatto e motivato per la firma di Elhadji – evidenzia invece coach Luca Dalmonte – soddisfatto perché il suo atletismo ci offre una alternativa a Iannuzzi, motivato per supportarlo ed accompagnarlo nella sua crescita personale. Molto bene”.





