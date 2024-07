UFFICIALE – Udanoh torna in Italia e firma con Urania Milano

Urania batte un colpo al centro, la Wegreenit Milano ingaggia Ike Udanoh. Per il lungo di Detroit, classe 1989, tanta solidità, esperienza e leadership maturata anche in diverse squadre italiane, Trieste e Venezia le ultime apparizioni. L’ex Strasburgo e Bonn è già pronto per dare il suo fondamentale contributo ai Wildcats: “Innanzitutto sono super entusiasta di unirmi ad Urania per la prossima stagione. Sono felice ed emozionato, per me è una festa poter tornare a casa, perché Milano significa casa e famiglia. E ringrazio Urania di avermi dato la possibilità di poter giocare in un club importante senza dover lasciare l’Italia. Ho amato subito anche la visione ed i progetti della società, darò il massimo per trasformare questi obbiettivi e desideri in realtà”

UFF.STAMPA URANIA MILANO