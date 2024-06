UFFICIALE – Udine, il primo americano è Xavier Johnson

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Xavier Johnson.

Andrea Gracis (Direttore sportivo): “Inseriamo un giocatore di consolidata esperienza nel campionato italiano, sarà alla sua quinta stagione tra Serie A2 e Serie A, versatile, molto affidabile e con una grande dose di energia”.

Adriano Vertemati (allenatore): “Xavier è un Ala moderna con capacità di fare canestro in molti modi. Ha trattamento di palla e capacità di essere efficace a rimbalzo ed in difesa. Di lui soprattutto abbiamo apprezzato l’agonismo ed il coinvolgimento emotivo che ha sempre dimostrato in campo”.

Nato a Temecula (in California) l’8 giugno 1993, ala di 201 centimetri per 102 chilogrammi, Johnson arriva a Udine dopo una stagione da protagonista a Forlì terminata con oltre 15 punti e 8.6 rimbalzi di media.

Dal 2012 al 2017 Johnson frequenta il college alla University of Colorado Boulder. Con la maglia dei Buffaloes si afferma subito nel campionato NCAA come un ottimo realizzatore dall’arco, tanto da chiudere il suo ultimo anno con 15 punti e 6 rimbalzi di media con il 38% da tre punti. Una volta concluso il college si aprono le porte della G-League (la Lega di sviluppo della NBA). Per due stagioni gioca con i Texas Legends, prima di trasferirsi in Europa. Nel suo primo anno in Bulgaria, Xavier diventa il punto di riferimento del Rilski Sportist con 16.7 punti e quasi 8 rimbalzi di media. Nell’estate del 2020 Johnson approda in Italia: a Capo d’Orlando le sue cifre aumentano superando i 22 punti di media. La stagione successiva lo vede protagonista a Verona, dove condivide il campo con Lorenzo Caroti e Giovanni Pini e vince il campionato battendo in finale proprio Udine. La sua prima esperienza in Serie A è molto positiva. In 28 partite Johnson realizza quasi 10 punti e cattura 6 rimbalzi di media con il 51,4% da due. Nella stagione appena conclusa, la nuova ala bianconera ha confermato il suo impatto sul campionato di Serie A2 sfiorando la doppia doppia di media. Con Forlì Johnson ha vinto la Coppa Italia di Serie A2.

UFF.STAMPA APU UDINE