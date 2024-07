UFFICIALE – Un big-man sotto canestro per Rimini: Gora Camara è della Rivierabanca

La Rivierabanca ha il suo big-man. Un atleta che si candida per dominare il pitturato a suon di atleticità, rimbalzi, stoppate e schiacciate. Rinascita Basket Rimini è lieta di comunicare ufficialmente di aver raggiunto un accordo per portare in biancorosso il centro Gora Camara, per questo importante acquisto si ringrazia anche Sigma Sports (agenzia del giocatore) per la professionalità dimostrata durante la trattativa.

Il 23enne, di origini senegalesi, lo scorso anno ha vestito la divisa della Nutribullet Treviso Basket in serie A1. Durante la scorsa stagione Gora ha fatto registrare 3 punti di media in 10 minuti di utilizzo, con il 59% da due, più 1,5 rimbalzi a gara, Il suo high è stato di 9 punti messi a segno all’andata contro la Segafredo Bologna. E’ un giovane finito più volte sotto l’occhio degli scout internazionali, soprattutto dopo che nel 2018 ha ricevuto il titolo di Mvp della Adidas Next Gen Tournament, la competizione giovanile di Euroleague Basketball, rassegna in cui fece registrare 12,3 punti, 15,5 rimbalzi e 24 di valutazione.

Gora Camara è un centro, di 212 cm, di formazione cestistica italiana, nato a Dakar il 12 aprile 2001. Ha iniziato a giocare a Dakar dove praticava in precedenza il calcio e, spinto dal padre ex pugile, anche la boxe, ma l’altezza e i mezzi fisici gli hanno consigliato di proseguire con il basket. La segnalazione di uno scout lo porta in Italia nel 2017 per crescere cestisticamente nelle giovanili della Virtus Bologna, dove entra a far parte del settore giovanile. Entra nel roster della prima squadra bianconera nella stagione 2018-19, con qualche apparizione in campo sia in campionato che nella Basketball Champions League.

Successivamente, nelle stagioni 2019-20 e 2020-21 ha giocato per due anni in prestito a Casale Monferrato in Serie A2. 5 punti e 5 rimbalzi il primo anno, poi in quintetto nella stagione successiva, dove per il team piemontese fattura 9.2 punti e 8.6 rimbalzi (high di 22 punti e 14 rimbalzi) con una presenza fisica in area che lo mette sotto i riflettori. Nel 2021/22 si trasferisce sempre con la formula del prestito a Pesaro nella massima serie: con 7 minuti a gara a disposizione Camara viaggia a 2.5 punti e altrettanti rimbalzi, prima di fare ritorno alla Virtus Bologna, dove vince la Supercoppa Italiana e offre il suo contributo nel ricco reparto lunghi della Virtus con 2.5 punti e 1.5 rimbalzi in 5 minuti di media. Lo scorso anno la firma con la Nutribullet Treviso sempre in serie A1.

Attualmente Gora si trova in ritiro a Dakar con la Nazionale maggiore del Senegal. Lo abbiamo contattato prima di un allenamento: “Sono felice di questo accordo con Rimini, ci aspetta un campionato molto bello. Sono contento di questa opportunità perché parlando con il coach ho capito che abbiamo le stesse idee, andare il più lontano possibile e spero di avere sul campionato un impatto superiore a quello del mio secondo anno a Casale dove allora avevo 18 anni. Ora ho fatto della strada e vedo in Rimini un’opportunità di crescita”.

Gora svela la sua passione per la boxe: “Prima di passare al basket ho fatto anche degli incontri di boxe, ho ereditato questa passione da mio papà ed è uno sport che mi piace molto. Poi ho scelto il basket e oggi mi trovo in ritiro con il Senegal, ci stiamo allenamento e la prossima settimana avremo dei match amichevoli contro la Tunisia in preparazione della qualificazione per la Coppa d’Africa. Una volta terminati gli impegni con la Nazionale, per il 16 agosto sarò a Rimini a disposizione del coach”. Come si descrive Gora? “Vorrei raccontare poco, perché desidero essere una sorpresa: saranno i tifosi a scoprire le mie qualità. Quello che posso dire è che la cosa più importante sarà quella di ripagare le aspettative del coach, sono sicuro che porterò fisicità e rimbalzi, sul resto non vi resta che scoprirlo”.

Uff stampa RivieraBanca Basket Rimini