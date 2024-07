UFFICIALE – Urania Milano conferma Cavallero

Conferma in maglia Wegreenit Urania Milano per il campionato 2024/25 anche per Matteo Cavallero. L’airone rossoblu, classe 2003, è pronto per le nuove sfide:

“Sono onorato e felice per la fiducia riposta in me dalla società, un percorso importante iniziato ormai diversi anni fa. Sono ansioso di conoscere i nuovi compagni, di iniziare a lavorare con loro mettermi al servizio della squadra per provare a centrare gli obbiettivi stagionali di Urania. Sarà un campionato molto difficile, ancora più competitivo rispetto alle ultime stagioni con tante squadre ambiziose. Stimolo ulteriore per tutti noi e sono certo che costruiremo un gruppo coeso, pronto per queste grandi sfide”.

