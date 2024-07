UFFICIALE – Urania Milano conferma il giovane Anchisi

Nuovo campionato in prima squadra con la Wegreenit Urania Milano anche per Theo Anchisi. Conferma che inorgoglisce il giovane play classe 2005 pronto per la prossima stagione:

“Non è facile a parole raccontarvi la mia felicità per la riconferma in prima squadra. Lo scorso anno ho avuto modo di imparare da grandi giocatori, confrontandomi e condividendo con loro il campo ma soprattutto l’amore per la pallacanestro. Quest’anno cercherò di dare ancora di più, per raggiungere tutti gli obbiettivi stagionali della società”.

UFFICIO STAMPA URANIA MILANO