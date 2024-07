UFFICIALE – Urania Milano conferma il giovane Samuele Solimeno

Si conferma nel roster della prima squadra 2024/25 anche Samuele Solimeno. La giovane ala classe 2005 è impaziente di poter dare il proprio contributo anche per il prossimo campionato: “Sono davvero felice, orgoglioso ed onorato di essere riconfermato nella prima squadra di Urania. Ringrazio la società e lo staff tecnico per aver creduto ancora in me. La possibilità di essere a fianco di grandi campioni sarà sicuramente uno stimolo ulteriore per dare il massimo, sia in campo che negli allenamenti, dove mi auguro di poter essere utile a tutta la squadra”.

