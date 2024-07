UFFICIALE – Urania Milano firma Lorenzo Maspero

Nuovo innesto anche nel settore guardie per la Wegreenit Urania Milano che ingaggia Lorenzo Maspero. Il play classe 1998 ha disputato l’ultima stagione con la maglia di Nardò, chiusa con 6 punti e 2,9 assist a partita, ed è pronto per la sua nuova avventura con i Wildcats: “Sono molto entusiasta di iniziare questo percorso con Urania, sia per il fatto che è un ritorno in terra lombarda, ma soprattutto perché penso sia l’occasione giusta per mettermi alla prova e per provare a realizzare qualcosa di speciale con la maglia dei Wildcats”.

UFFICIO STAMPA URANIA MILANO