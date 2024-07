UFFICIALE – Verona conferma Falilou Mbacke

Scaligera Basket è lieta di comunicare che Falilou Mbacke farà parte del roster della prima squadra della Tezenis Verona per la stagione 2024/25. Il classe 2004 nella scorsa stagione, oltre a far parte come aggregato della prima squadra, si è distinto brillantemente nell’Under 19 Eccellenza gialloblù e durante la IBSA Next Gen Cup giocata con la Pallacanestro Brescia.

LA CARRIERA

Mbacke, ala di 203 cm nato a Vicenza il 23 novembre 2004 con origini senegalesi, coltiva la sua passione per la pallacanestro crescendo a Dakar in una famiglia di cestisti; gli zii Libasse e Papa Faye sono rispettivamente allenatore a Dakar e giocatore nella lega professionistica giapponese mentre il cugino Seydina Faye milita nel Baskonia in Spagna. Falilou è tornato in Italia dopo il lockdown causato dal Covid con lo zio Ndiarka Faye, ex giocatore delle minors veronesi, cominciando il percorso nel Settore Giovanile della Tezenis Verona. Dal 2020/21 Mbacke ha evidenziato un’importante crescita partendo dall’Under 17 fino ad arrivare nella scorsa stagione ad essere uno dei pilastri della squadra Under 19 Eccellenza che ha sfiorato le Finali Nazionali di categoria. Inoltre, Mbacke ha disputato per due stagioni la IBSA Next Gen Cup, con la Tezenis Verona nel 2022/23 e con la Pallacanestro Brescia nel 2023/24 raggiungendo in entrambi i casi le Final Eight.

LE DICHIARAZIONI

Falilou Mbacke (giocatore): “Sono molto felice che la Società e lo Staff Tecnico abbiano deciso di puntare su di me come giocatore senior. Negli anni scorsi mi allenavo costantemente con la prima squadra ma questa stagione sarà ancora più stimolante in quanto farò parte stabilmente del gruppo dei dieci. Per me è una grossa opportunità, voglio ringraziare il Club e Coach Ramagli per la fiducia e lavorerò per farmi trovare pronto fin da subito. Infine, un saluto a tutti i nostri tifosi che non vedo l’ora di rivedere al palazzetto!”

Salvatore Trainotti (Direttore Generale): “Falilou è un patrimonio della Scaligera Basket, è con noi da 4 anni e ci ha dimostrato attitudine, virtù e qualità che meritano di essere valorizzate. Pensiamo che la sua voglia e la sua energia possano aiutare la squadra fin da subito. Speriamo che questo per lui sia l’inizio di un percorso importante con Scaligera, oltre che un segnale per tuti i ragazzi che lavorano nel nostro Settore Giovanile e nell’Academy.”

Matteo Ardit